%%%Top-Manager Bart Becht will in den Ruhestand%%%

Bart Becht, 62, geht im Laufe des Jahres in den Ruhestand und verlässt damit die JAB-Holding der Milliardärsfamilie Reimann. Hinter der Holding verbergen sich hochkarätige Beteiligungen etwa an den Kaffeemarken Jacobs, Douwe Egberts und Keurig sowie (mit fast 40 Prozent) am Kosmetikkonzern Coty.

Der versierte Markenmanager Becht war lange u.a. Chef von Reckitt-Benckiser - der Konzern ist ebenfalls eine JAB-Beteiligung. Erst im vergangenen November hatte Becht bereits den Chairman-Posten bei Coty an Peter Harf abgegeben - Harf gilt als enger Vertrauter der Reimann-Familie und bleibt, obwohl rund zehn Jahre älter als Becht, weiter an Bord bei JAB.