%%%Kirsten Nachtigall wird Leiterin Media im Marketing von RTL%%%



Kirsten Nachtigall war 25 Jahre bei Dentsu Aegis tätig (Foto: Mediengruppe RTL)

Kirsten Nachtigall übernimmt am 1. Februar 2019 die Leitung der Media im Marketing der Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Funktion wird sie die Planungsstrategien, den Einkauf und die Aussteuerung von Kampagnen innerhalb der integrierten Mediaabteilung der Kölner TV-Gruppe steuern. Sie berichtet direkt an Julian Weiss, CMO der Mediengruppe RTL Deutschland.

Nachtigall war seit 2017 als selbständige Beraterin für Kunden wie Google tätig. Davor arbeitete sie bei Dentsu Aegis Network, wo sie seit 1992 verschiedene Funktionen bekleidete. Zuletzt hat sie dort als Managing Director das Deutschlandgeschäft von Carat verantwortet.