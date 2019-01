%%%DuMont baut regionale Geschäftsführungen aus%%%

Die DuMont Mediengruppe hat Anfang dieses Jahres die Geschäftsführungen ihrer Zeitungsverlage im Rheinland und in Hamburg ausgebaut. Das berichtet DNV online. So wurden Carsten Groß und Karsten Hundhausen in die GF von DuMont Rheinland (u.a. Express, Kölner Stadt-Anzeiger) berufen. Beide sollen ihre bisherigen Aufgabenbereiche auch künftig verantworten. Groß ist bei DuMont Rheinland Leiter Vertrieb, Marketing und E-Commerce. Hundhausen ist Gesamtleiter Media Sales. Beide gehören außerdem zur Geschäftsführung der MVR Media Vermarktung Rheinland.

Philipp Magnus Froben übernimmt zusätzlich zu seiner Position bei DuMont Rheinland die Verantwortung für die Hamburger Morgenpost Medien. Susan Molzow, ebenfalls Geschäftsführerin Hamburger Morgenpost Medien, bleibt laut Verlagsangaben operativ für den DuMont-Standort in Hamburg verantwortlich und berichtet an Froben. Mehr dazu bei DNV online.