%%%Ex-L’TUR-Chef Markus Orth leitet Lufthansa City Center %%%



Markus Orth (Foto: Lufthansa City Center)

Markus Orth (54) wird neuer Chef von Lufthansa City Center (LCC). Er nimmt seine Arbeit als Geschäftsführer der Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) am 1. März 2019 auf und folgt dann auf Klaus Schneider, der das Unternehmen seit vergangenem September als Interimsgeschäftsführer leitet.

Der Diplom-Kaufmann Orth war von 2002 bis 2016 bei der L’TUR Tourismus AG in Baden-Baden tätig, davon acht Jahre als CEO und Vorstandsvorsitzender. Seine berufliche Laufbahn gestartet hatte er 1991 bei der Deutschen Lufthansa AG in Köln, wo er ab 2000 als Geschäftsführer der Lufthansa E-Commerce GmbH für die Webseiten und den Internet-Vertrieb verantwortlich zeichnete. Seit Ende 2016 führt Orth eine von ihm gegründete Beratungsagentur in Wiesbaden, die sich insbesondere auf die Digitalisierung der Reiseindustrie fokussiert.