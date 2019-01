%%%Puma: Arne Freundt neuer Geschäftsführer für Europa und EEMEA%%%



Arne Freundt (Foto: Puma/C. Maderer)

Arne Freundt (39) ist beim Sportartikler Puma, Herzogenaurach, zum Geschäftsführer der Region Europa und EEMEA (Osteuropa, Naher Osten und Afrika) ernannt worden. Wie bereits bislang in seiner Funktion als Global Director Retail & E-Commerce wird er auch weiterhin direkt an Firmenchef Bjørn Gulden berichten.Als Geschäftsführer für die Region Europa und EEMEA ist Freundt für das Management beider Regionen zuständig. Seit 2015 war er für das globale Retail- und Ecommerce-Geschäft von Puma verantwortlich. ZU dem Unternehmen kam er 2011 als Head of Global Strategy. In seiner neuen Position als GF folgt Freundt auf Martyn Bowen, der seit 2015 diese Region verantwortete. Bowen hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen - er wolle sich "persönlichen Interessen widmen".