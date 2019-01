%%%Sebastian Becker grüßt als Head of Design bei The Hamptons Bay %%%

Die Münchner Kreativagentur The Hamptons Bay Design Company holt sich doppelte Verstärkung: Sebastian Becker, 38, und Magdalena von Gosen, 35. Becker leitet ab sofort als Head of Design das zehnköpfige Team und wird sich federführend um alle Branding-Projekte kümmern. Der zweite Creative Director Mo Toutoungi, 41, wird künftig das Segment Digital ausbauen. Die Diplom-Designerin von Gosen kommt von der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Agentur mërz startet als Projektmanagerin.

Becker studierte und lehrte an der HTWG Konstanz. Danach führte ihn sein Weg zunächst zu Meyer-Hayoz Design Engineering in Winterthur, bevor er nach München zu Martin et Karczinski wechselte. Dort war er drei Jahre als Art Director mit seinem Team hauptsächlich für die Kunden Kuka, Lauda und Nürnberger Versicherungen verantwortlich. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a mit dem ADC Nagel in Bronze, dem German Brand Award sowie dem Corporate Design Preis.

The Hamptons Bay Geschäftsführer Christopher Wünsche sagt: "Starke und konsistente Markenauftritte müssen heute modular und flexibel einerseits und gleichzeitig konsistent und wiedererkennbar sein. Mit Sebastian Becker konnten wir einen versierten Branding-Experten verpflichten, mit dem wir unsere Kunden noch besser in allen elementaren Designdisziplinen unterstützen können."