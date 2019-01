%%%Lars Engel bei Bahlsen neuer Chef der DACH-Region %%%



Lars Engel (Foto: Bahlsen)

Lars Engel hat bei Bahlsen die Funktion des General Managers für die Business Unit D-A-CH übernommen. In dieser Funktion verantwortet der 45-Jährige das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zudem ist er für die drei deutschen Bahlsen-Werke in Barsinghausen, Varel und Berlin sowie das europäische Logistikzentrum verantwortlich. Neben der Steuerung des operativen Geschäfts gehören Marketing, Vertrieb, Finanzen & Controlling, Supply Chain, HR sowie das Qualitätsmanagement für die Business Unit D-A-CH zu seinem Verantwortungsbereich.

Michael Hähnel, der bislang zusätzlich zu seiner Rolle im Management Board der Bahlsen Gruppe die Funktion des General Manager D-A-CH ausübte, wird sich nun vollständig auf seine Aufgaben im Management Board für das Gesamtunternehmen konzentrieren.

Engel kam im Juli 2014 als Kaufmännischer Leiter der damaligen Business Unit Deutschland zu Bahlsen. Vor seinem Einstieg bei Bahlsen arbeitete er für British American Tobacco, Beiersdorf sowie Ernst & Young.