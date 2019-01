%%%Territory-CFO Katrin Plumpe wechselt zu Cocomore%%%

Von der Elbe an den Main: Katrin Plumpe seit 2016 CFO bei der G+J-Agenturtochter Territory, wechselt als Chief Operating Officer in die Geschäftsleitung der Frankfurter Digitalagentur Cocomore. In der neu geschaffenen Position verantwortet sie Finanzen, Personal, Corporate Communications und Infrastruktur der 180 Mitarbeiter starken Agentur. Darüber hinaus ist Plumpe auch für die strategische Geschäftsentwicklung zuständig. Sie berichtet direkt an Cocomore-CEO Dr. Hans-Ulrich von Freyberg.

Die Betriebswirtin, die in Berlin und Madrid studiert hat, war über sechs Jahre im internationalen Controlling für G+J tätig und verantwortete dort Strategieprojekte und M&A-Aktivitäten der Tochtergesellschaften in Spanien, den Niederlanden, Italien und China. Gestartet hatte sie ihre Karriere bei der Wirtschaftsberatung Ernst & Young.