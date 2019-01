%%%Pauline Rouri lenkt das Thomas Cook-Marketing in Central Europe %%%



Pauline Rouri (Foto: Thomas Cook)

Pauline Rouri, bisherige Marketingdirektorin von Thomas Cook France, ist seit Jahresbeginn Head of Marketing Central Europe von Thomas Cook und berichtet in dieser Funktion an Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung Thomas Cook Central & East. Nach sechs Jahren in Werbeagenturen in New York, Montreal und Paris war Rouri seit 2005 Marketingdirektorin bei Horizon BMW-Mini und von 2010 bis 2014 bei Point Soleil & Envido. Seit 2014 ist die 43-Jährige als Marketingdirektorin bei Thomas Cook France verantwortlich für das Marketing der Marken Thomas Cook, Jettours und Aquatours.



Rouri löst Georg Welbers ab, der als Direktor Omnichannel Marketing, Vertrieb und eCom zuletzt auch das Marketing für Central Europe verantwortete und das Unternehmen aus familiären Gründen Ende Februar verlässt.