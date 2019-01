%%%DDB holt Sebastian Martens als Director Technology%%%

DDB & Tribal Hamburg verstärkt seine Digitalkompetenz mit einem weiteren Neuzugang: Sebastian Martens ist seit Anfang des Jahres als Director Technology für die Bereiche Systemarchitektur, Prototyping, IoT und Creative Tech zuständig. Der 35-jährige kommt von der fischerAppelt-Tochter Fork Unstable Media, wo er Projekte für Kunden wie Merck, BMW oder die Telekom umgesetzt hat. Frühere Stationen waren Interone und auf Unternehmensseite Sharp Electronics Europe.

Martens engagiert sich zudem seit vielen Jahren für den Nachwuchs und lehrt an der Miami Ad School im Studiengang Creative Technology. Kreativgeschäftsführer Fabian Roser freut sich, ihn an Bord zu haben: "Sebastian vereint die Leidenschaft für Kreation, Kommunikation und technische Lösungen in einer Person und wird damit unsere Agentur maßgeblich verstärken."