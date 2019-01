%%%Dirk Leichsenring leitet den umfirmierten Energieversorger Shell PrivatEnergie %%%



Dirk Leichsenring ist seit 2013 im Shell-Konzern tätig (Foto: Shell PrivatEnergie)

Dirk Leichsenring rückt als General Manager an die Spitze des Energieversorgers Shell PrivatEnergie GmbH, der aus der Umfirmierung aus der First Utility GmbH entstanden ist. Leichsenring ist seit 2013 bei Shell, nachdem er zuvor zwölf Jahre lang beim Energieversorger E.ON Erfahrung im privaten Energiegeschäft gesammelt hat. Bei der Shell Energy Deutschland GmbH, dem Energieversorger im Industriesektor des Konzerns, leitete er die Marketingaktivitäten in Nordwest-Europa.



Die Umfirmierung in Shell PrivatEnergie stelle den nächsten Schritt zur Integration des Unternehmens in den Shell-Konzern dar, heißt es in einer Presseaussendung. Shell PrivatEnergie vertreibt Strom und Gasprodukte an Haushalts- und Gewerbekunden in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2015 unter der Firmierung First Utility GmbH als Tochter des britischen Energiedienstleisters First Utility Ltd. gegründet und agiert seitdem unter der Marke Shell PrivatEnergie auf dem deutschen Markt. Im März 2018 wurde die britische Muttergesellschaft zu einer 100-prozentigen Tochter von Shell, inklusive der damaligen First Utility GmbH mit Sitz in Hamburg.