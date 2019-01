%%%Bertelsmann Stiftung: Dominik Asam, künftiger Airbus-CFO, zieht ins Kuratorium ein%%%

Dominik Asam, 49, designierter Chief Financial Officer (CFO) der Airbus SE, ist in das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung mit Sitz in Gütersloh berufen worden. Der gebürtige Münchner ist seit 2011 Finanzvorstand bei der Infineon Technologies AG in München und wird ab April 2019 als CFO bei der Airbus SE (Sitz in Leiden/Niederlande + Konzern-Zentrale in Toulouse) verantwortlich sein. Er tritt dort die Nachfolge von Harald Wilhelm an.

Der Vorsitzende des Kuratoriums Professor Dr. Werner J. Bauer erklärt: "Mit seiner langjährigen Führungserfahrung in großen und weltweit tätigen Unternehmen und seiner profunden Expertise in digitalen Entwicklungen wird Herr Asam das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung sehr inspirieren."

Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums: "Ich kenne Dominik Asam als unternehmerisch weitsichtigen, kompetenten und zukunftsoffenen Gesprächspartner, der in seiner Tätigkeit gesellschaftlichen Entwicklungen viel Augenmerk widmet und die globalen Zusammenhänge klar analysiert. Mit seinem großen Wissen wird er die Bertelsmann Stiftung spürbar bereichern."