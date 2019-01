%%%Virtue: Anna Laura Sylvester grüßt als VP New Business DACH%%%

Bei Virtue, der Agentur-Tochter der Medien-Gruppe Vice Media, soll Anna Laura Sylvester künftig das Neugeschäft in der DACH-Region auf Trab bringen. Sie berichtet direkt an Stefan Häckel, den CEO Vice Media DACH. Die diplomierte Medien-Wissenschaftlerin kam Anfang Januar 2019 von der Burda-Tochter C3, wo sie als zuletzt als Business Director aktiv war und Kunden wie Audi, Volkswagen und Hertz betreute.

Sylvester stand gut sechs Jahre auf der Pay-roll von C3 bzw. der Vorgänger-Agentur KircherBurkhardt. Nach dem Studium des Medien-Managements am IJK - Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (Hochschule für Musik, Theater und Medien) in Hannover und einigen Kurzzeit-Engagements ging sie im Herbst 2003 beim Berliner Verlag an Bord. Mitte 2011 wechselte sie zum Schulbuch-Verlag Cornelsen in Berlin, den sie im Herbst in Richtung KircherBurkhardt verließ.