%%%Emirat holt Frank Herold in die Geschäftsführung%%%

Das Münchner Risiko-Management-Unternehmen Emirat will seine internationale Expansion vorantreiben und holt dafür einen versierten Verkaufsprofi an Bord: Frank Herold, der als Sales Director bei großen Digital-Companies wie AOL, Oath und Yahoo sowie Medienunternehmen wie IP Deutschland tätig war, steigt zu den beiden Gründern Ralph Clemens Martin und Andrea Bargholz in die Geschäftsführung ein. Hier wird der 48-Jährige den Bereich Business Development verantworten.

Die 2004 gegründete Emirat AG, die weitere Standorte in London und Dubai betreibt, konzipiert Gewinnspiele, Sportprämien-, Marketing- und Verkaufsförderungsaktionen und sichert diese finanziell ab. Zum Kundenstamm zählen namhafte Unternehmen unterschiedlicher Branchen, darunter beispielsweise Coca-Cola, Ferrero, HypoVereinsbank und TUI.

"Mit Frank Herold in der Geschäftsführung wollen wir international weiter expandieren. Dabei sehen wir großes Potential für uns auch im amerikanischen und afrikanischen Markt", sagt CEO Ralph C. Martin. Auch mit Agenturen, die sich auf PoS-, Event-, Messe- und Livekommunikation spezialisiert haben, wolle man künftig enger zusammenarbeiten.