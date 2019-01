%%%Bauer Media Group: Sven Dams leitet das deutsche Publishing-Geschäft%%%



Sven Dams verantwortet seit 2012 als Geschäftsführer die Programmzeitschriften von Bauer (Foto: Bauer Media Group)

Sven Dams (54) ist neuer Leiter des Bereichs Publishing Deutschland bei der Bauer Media Group. Die Aufgabe wurde seit Herbst 2018 von einem Führungsteam unter der Leitung von Jörg Hausendorf (54), Mitglied des Executive Boards bei Bauer, wahrgenommen, zu dem neben Sven Dams auch Ingo Klinge (49), Dirk Wiedenmann (54) und Heribert Bertram (51) gehören. Dieses Publishing Board für das Deutschlandgeschäft wird weiterhin bestehen bleiben.

Jörg Hausendorf wird sich künftig auf seine Aufgaben im Bereich Publishing und dem Executive Board fokussieren. Sven Dams wird in seiner neuen Rolle an Hausendorf berichten.

Jörg Hausendorf sagt: "Aktuell befindet sich unser Unternehmen in einer höchst spannenden und gleichzeitig herausfordernden Phase des Umbruchs – wir haben großes Vertrauen in Sven Dams, dass er die Bauer Media Group in Deutschland souverän und mutig in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird."

Sven Dams startete seine berufliche Laufbahn 1994 als Trainee bei der Bauer Media Group in Hamburg. Nach Stationen u. a. als Leiter Merchandising und Objektleiter der 'Bravo'-Gruppe bei Bauer in München wechselte er 2003 als Verlagsleiter zu Hubert Burda Media in Offenburg. 2012 kehrte er zur Bauer Media Group zurück und verantwortet dort seit 2012 als Geschäftsführer der Bauer Programm KG unter anderem die Programmzeitschriften des Hauses. Diese Rolle wird Dams bis auf weiteres zusätzlich zu seiner Position als Leiter des Bereichs Publishing Deutschland ausfüllen.