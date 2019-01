%%%Saatchi & Saatchi holt Olaf Reys als Creative Director%%%

Neuzugang bei der Düsseldorfer Full-Service-Agentur Saatchi & Saatchi: Olaf Reys verantwortet ab sofort als Creative Director vornehmlich den Neukunden Bosch Siemens Hausgeräte.Reys berichtet an Christian Rätsch, CEO von Saatchi & Saatchi. Zuletzt war das Team um Frederic Van Camp als Head of Digital sowie Marketingstratege Bernd Meyer erweitert worden.

Bislang führte der Niederländer vier Jahre seine eigene Agentur Vondersteinreys, wo er Projekte für Kunden wie C&A, Ortel Mobile (Telefonica), Matratzen Concord, preis24 (Verivox) und dem Start-up Mornin Glory umsetzte. Davor war er bei BBDO Düsseldorf sieben Jahre lang weltweit für die P&G-Marken Braun und Gillette (DACH) zuständig. Weitere Stationen in seinem Werdegang führten ihn zu Philipp und Keuntje in Hamburg, Aimaq/Rapp/Stolle in Berlin, Publicis Conseil GT in Paris und Rempen & Partner in Düsseldorf.