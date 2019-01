%%%Justblue.Design: Fabian Hartmann steigt zum Geschäftsführer auf%%%

Die Hamburger Design-Agentur Justblue.Design eröffnet zum 1. April 2019 einen zweiten Standort in der Hansestadt und hat in diesem Zuge Fabian Hartmann, 37, zum Geschäftsführer berufen. Das neue Team umfasst neben Hartmann noch sieben weitere Mitarbeiter, das sich unter anderem um die Kunden Bitburger, Gerolsteiner, sowie Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei und Edding kümmern wird.

Hartmann gehört Justblue.Design bereits seit zehn Jahren an und durchlief seither Positionen als Designer, Projektleiter und zuletzt als Kreativdirektor. "Die Erfolge von Justblue.Design in den letzten Jahren, das damit erfreulicherweise verbundene Wachstum unseres Design-Büros sowie die herausragenden Leistungen von Fabian Hartmann bezüglich Design und unternehmerischem Denken und Handeln haben uns zu diesem zukunftsweisenden Schritt geführt", sagt Sebastian Beck, einer der Gründer und Inhaber der Design-Agentur. "Eine enge Zusammenarbeit beider Büros wird durch die geringe Distanz von nur fünf Minuten Fußweg weiterhin gewährleistet bleiben."

Nils Ruge, Geschäftsführer und Mitinhaber der Agentur, ergänzt: "Wir glauben an Selbstverantwortung, wir lieben und leben agile Systeme und flache Hierarchien. So entstand bei uns mit dem bewusst horizontal gesteuerten Wachstum die Idee der Zellteilung." Justblue.Design beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter, die in den drei Disziplinen Packaging Design, Product Design und Corporate Design tätig sind.