%%%Penelope Winterhager wird beim 'Tagesspiegel' Chief Creative Officer – Susan Knoll leitet künftig 'Politik und Konzepte' %%%

Ab 1. Mai 2019 wird Penelope Winterhager bei der Berliner 'Tagesspiegel'-Gruppe in der neu geschaffenen Funktion Chief Creative Officer Produkte und Plattformen entwickeln, die die Metropole Berlin "als Entstehungsort von Trends mit nationaler und internationaler Bedeutung" aufnehmen sollen. Dazu zählen beispielsweise gesellschaftliche und soziale Entwicklungen, aber auch ganz allgemein Lifestyle, Kunst und Kultur.



Bisher verantwortete Winterhager als Verlagsleiterin den Auf- und Ausbau des Verlagsbereiches 'Politik und Konzepte'. Zum Angebot gehören dort die morgendlichen Newsletter Tagesspiegel Morgenlage Politik und Wirtschaft, die Agenda-Seiten in der Zeitung sowie Fachinformationen und -veranstaltungen bis hin zu großen internationalen Konferenzen. Maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Aufbau des seit Jahren expandierendes Bereiches hat Susan Knoll, bisher stellvertretende Verlagsleiterin. Sie wird zum 1. Februar 2019 neue Verlagsleiterin 'Politik & Konzepte'.

Susan Knoll und Penelope Winterhager berichten weiterhin an die Geschäftsführerin des 'Tagesspiegels', Ulrike Teschke.