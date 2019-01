%%%Outbrain: Alexander Erlmeier steigt zum Managing Director International auf%%%

Alexander Erlmeier, der Ende 2012 als Country Manager DACH zur Nativ-Discovery-Plattform Outbrain kam, ist mit dem Jahreswechsel vom Managing Director Central Europe zum Managing Director International aufgestiegen. Damit ist er nun für die Regionen EMEA, Asia Pacific und Lateinamerika verantwortlich. Der 49-jährige Diplom-Kulturwirt (Uni Passau) berichtet nun direkt an Eylan Galai, Chief Revenue Officer bei Outbrain.

Der 2006 von zwei israelischen Offizieren gegründete Internet-Dienstleister ist heute neben dem Headquarter in New York noch an 13 weiteren Standort weltweit mit Büros präsent. Seit 2013 auch mit einer Niederlassung in Deutschland. Nach eigenen Angaben ist Outbrain der weltweit größte Anbieter im Bereich Content-Empfehlung. Im deutschsprachigen Raum arbeiten über 250 Publisher mit Outbrain zusammen. Erst kürzlich kam Eurosport als neuer Partner hinzu. In drei Jahren will Outbrain den Umsatz auf 1,5 Milliarden Dollar steigern.