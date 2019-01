%%%IKmedia befördert Andreas Hempfling zum Redaktionsleiter%%%

Die Kommunikations- und Marketingagentur IKmedia, Nürnberg, setzt bei der vakanten Stelle des Redaktionsleiters auf eine inhouse-Lösung. Andreas Hempfling, 40, übernimmt ab sofort die Position und berichtet an Oliver Schielein, Geschäftsführer von IKmedia.

Hempfling arbeitet seit fast 13 Jahren in der PR-Redaktion der Agentur. Vor seiner Zeit bei IKmedia war er als Senior PR-Berater tätig. Darüber hinaus arbeitete Hempfling als Redakteur für den Axel Springer Auto Verlag in Schwabach und den Auto Szene Verlag in München. Der neue Redaktionsleiter absolvierte ein Diplom-Studium in Journalismus an der LMU München.

Die Full-Service-Agentur IKmedia wurde 1996 gegründet und hat ihren Schwerpunkt im Automotive-Sektor. Zu ihren Kunden zählen etwa Bilstein, ABT Sportsline, Lorinser oder Yokohama.