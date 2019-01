%%%Jochen C. Gutzeit wechselt als GF zur awk Aussenwerbung%%%

Jochen C. Gutzeit, bislang Geschäftsführer des Fachverbandes Aussenwerbung e.V., Frankfurt (FAW), tritt nach 'new business'-Informationen demnächst in gleicher Funktion bei der awk Aussenwerbung GmbH mit Sitz in Koblenz an. Das Unternehmen der Firmengruppe Freund vermarktet deutschlandweit mehr als 100.000 Werbeträger, davon circa 34.000 Großflächen. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Gutzeit fungiert seit Juni 2008 als GF des FAW. Mit der Out-of-Home-Branche ist er schon über 20 Jahre vertraut. Mehr seinen früheren Stationen in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 5/2019. Hier bestellen.