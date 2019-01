%%%Wechsel an der Spitze von 'Food and Travel Deutschland'%%%

Christine Dohler ist seit Januar 2019 neue Chefredakteurin die deutsche Ausgabe des Magazins 'Food and Travel' Sie tritt die Nachfolge von Stefanie Ann Will an, die sich als Editorial Director ab sofort um die thematische Planung sowie die Produktion des Magazins kümmert. Zuletzt war Dohler über ein Jahr als stellvertretende Chefredakteurin für den Reise-Bereich von 'Food and Travel' verantwortlich. Davor war die Absolventin der Henri-Nannen-Journalistenschule unter anderem freie Autorin für verschiedene Print-Titel wie die 'Zeit', 'Flow', 'Emotion Slow', 'Süddeutsche Zeitung' und 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung'.

Das Magazin 'Food and Travel', das in diesem Jahr zum vierten Mal offizieller Medienpartner der Messe ITB 2019 (6. bis 10.3.2019) ist, erscheint in seiner Februar/März-Ausgabe 2019 mit Sonderheft 'Finnland'.