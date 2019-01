%%%Landau Media engagiert Oliver Plauschinat%%%

Am 1. Februar 2019 übernimmt Oliver Plauschinat, 48, beim Berliner PR-Dienstleister Landau Media GmbH & Co. KG das Amt Head of Business Development. In dieser neugeschaffenen Position berichtet Plauschinat direkt an Uwe Mommert, geschäftsführender Gesellschafter bei Landau Media. Der Diplom-Kaufmann Plauschinat kommt von der pressrelations GmbH aus Düsseldorf - bei dem Landau-Mitbewerber war er seit Mitte 2011 aktiv und baute unter anderem den Analyse- und Research-Bereich auf. Zuletzt gehörte Plauschinat der Geschäftsleitung an und leitete den Bereich Business Development.

Bei Landau Media soll sich Plauschinat, der nach dem Studium an der Universität Essen bei den PR-Agenturen Ketchum sowie Lautenbach Sass arbeitete, mit den veränderten Anforderungen an das Informations- und Daten-Management von Kommunikationsabteilungen beschäftigen. Durch die Digitalisierung wird Kommunikation zukünftig datenbasierter und messbarer, d.h. immer mehr Informationen und Daten müssen für Kunden über unterschiedliche Research-Methoden sowie Technologien schneller analysiert und bereitgestellt werden.

Landau Media gehört mit rund 280 Beschäftigten zu den führenden Anbietern im Bereich Medien-Beobachtung und -Resonanz-Analyse in der DACH-Region. Neben dem Hauptsitz Berlin gibt sich noch Repräsentanzen in Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart.