%%%Serviceplan Gruppe holt Petra Strobl als Kommunikationschefin an Bord %%%



Petra Strobl wechselt als Kommunikationschefin von Disney zur Serviceplan Gruppe (Foto: Serviceplan Gruppe)

Petra Strobl, 47, verantwortet ab sofort die weltweite Unternehmenskommunikation der Serviceplan Gruppe am Hauptsitz in München. Die neue Global Head of Corporate Communications steuert gemeinsam mit einem achtköpfigen Team in München, Hamburg und London die national und internationale Kommunikation und PR des Netzwerks und seiner Marken Serviceplan, Mediaplus, Facit, Plan.Net, Solutions und Consulting. Petra Strobl folgt auf Christiane Wolff, die das Unternehmen nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Strobl blickt auf langjährige Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsbranche zurück. Seit 2010 war sie Head of PR and Communication bei Walt Disney Company Germany, wo sie für die Kommunikation und PR-Kampagnen aller Geschäftsbereiche sowie die Corporate Communication des Konzerns zuständig war. Ihre mehr als 15-jährige Laufbahn bei Disney begann sie als PR-Verantwortliche im Kinobereich. Vor ihrer Tätigkeit bei Disney war die Politikwissenschaftlerin sieben Jahre lang in verschiedenen Funktionen beim Musiksender Viva tätig – unter anderem als verantwortliche Producerin des wöchentlichen Kinomagazins 'Film ab'. Ihre journalistische Karriere startete sie 1990 mit einem Volontariat bei RTL Radio als Nachrichtenredakteurin und -sprecherin.