ReachAD: Nicholas Allaburda steigt zum Head of Sales auf

Seit Anfang 2019 grüßt Nicholas Alladurda bei der Münchner Digitalmarketing-Agentur ReachAd als Head of Sales. Der 38-jährige Allaburda, der direkt an ReachAd-CEO und - Gründer Karl Ott berichtet, leitet nunmehr als Sales Team. In seiner neuen Funktion soll sich Allaburda neben den Prozessen im Vertriebs-Bereich auch noch um Aufgaben im Bereich Human Relations kümmern.

Er kam Anfang 2018 von der SOMA 2 GmbH in München zum Team u Karl Ott. Bei dem unabhängigen Online-Vermarkter für digitale Kommunikation und Events war er gut sieben Jahre tätig - zuletzt als Director Sales.