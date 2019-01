%%%Radiozentrale verstärkt ihr Team in Marketing und Kommunikation%%%

Mit zwei Neuzugängen stellt sich die Gattungsinitiative Radiozentrale mit Sitz in Berlin breiter auf. Zum 1. Januar 2019 nahmen Marie-Luise Weiß (Marketing-Referentin) und Dr. Matthias Hoffmann (Leiter Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit) ihre Arbeit auf.

Marie-Luise Weiß kombiniert laut Radiozentrale "durch ihre langjährige Tätigkeit als National Sales Managerin der AS&S Radio, ihre Eventexpertise und ihre Moderationserfahrung im Off-Air Bereich ein umfassendes Wissen auf allen Ebenen des Hörfunks". In ihrer neuen Rolle als Marketing Referentin bei der Radiozentrale fallen neben der Entwicklung von Marketingmaßnahmen für die Gattung, die Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Fachkongressen- und Veranstaltungen sowie die Umsetzung von nationalen Programmaktionen in ihren Aufgabenbereich.

Dr. Matthias Hoffmann verantwortet in seiner neuen Funktion als Leiter Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit alle kommunikativen Belange der Radiozentrale. Er kommt von der Agentur Hopf Strategie, wo er als Head of PR & Senior Berater die PR-Abteilung leitete. Zuvor war er als PR-Berater in verschiedenen Agenturen und als Project Consultant im futureLAB ProSiebenSat.1 TV Deutschland tätig.