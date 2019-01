%%%Ressourcenmangel: Claudius Rokosch leitet künftig Dresdner Standort%%%

Die PR-Agentur Ressourcenmangel, Hauptsitz in Berlin, hat Claudius Rokosch zum Standortleiter im Dresdner Büro ernannt. In der neu geschaffenen Position arbeitet Rokosch seit dem 15.1.2019 mit den Geschäftsführern Katrin Fischer (Strategie und Marke) und André Wittig (Digitale Plattformen) zusammen. Durch den verstärkten Führungskreis stellt sich die Agentur in den Bereichen Markenkommunikation, digitale Kampagnenführung, sowie Bildungs- und Standortkommunikation breiter auf.

Claudius Rokosch verfügte über Kenntnse in den Bereichen Beratung, Strategie und politische Kommunikation. Zuletzt arbeitete er mehr als vier Jahre bei der Kommunikationsagentur Ketchum Pleon, wo er als Senior Consultant

unter anderem die Kampagne "So geht sächsisch." verantwortete.