%%%Nils Schilling geht bei WerbeWeischer von Bord%%%

Nils Schilling, 48, scheidet zum 1. Februar 2019 als Managing Director International beim Kino-Vermarkter WerbeWeischer aus. Nach Angaben des Hamburger Unternehmens ist die Entscheidung "im besten gegenseitigen Einvernehmen und zum großen Bedauern des Managements" gefallen. Schilling will sich fortan neuen Herausforderungen widmen. Hintergrund des Abschieds ist die strategische Neuausrichtung von WerbeWeischer durch die Weischer.Media- Gesellschafter. Außer den Märkten Österreich und Schweiz soll in den nächsten Jahren keine Expansion in weitere Länder verfolgt werden. Durch die Schließung des Bereichs Internationale Entwicklung“ entfällt die Hauptaufgabe von Nils Schilling.

Schilling kam im Jahr 2000 zu Weischer.Media und war zunächst als Media Sales Director tätig. Im Jahr 2008 stieg er zum Geschäftsführer von WerbeWeischer auf und übernahm den Aufbau und die Leitung des nationalen Kundenvertriebsbereichs. In dieser Position war er unter anderem für die ;odernisierung der Standards für Kinowerbung zuständig und führte das Vermarktungskonzept "Cinema.Reloaded" ein. 2012 gründete er WerbeWeischer Schweiz und baute das Unternehmen als Geschäftsführer zu einem wichtigen Player aus. Im Jahr 2017 wurde ihm zudem die Leitung für das Österreich-Geschäft übertragen.