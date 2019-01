%%%Havas-Managerin Josephine Gerves heuert bei Dept als Marketing-Chefin an%%%

Die Full-Service-Digital-Agentur Dept holt zum 1. Februar 2019 Josephine Gerves als Director Marketing & Business Development, um das strategische Neugeschäft in Deutschland anzukurbeln. Mit der erweiterten Führungsmannschaft will Dept sein Wachstum auf dem deutschen Markt vorantreiben. Die Agentur startete hierzulande Anfang Januar 2019. Mit Gerves will Dept dem Ziel näher rücken, in den nächsten drei Jahren zu einer der führenden Digital-Agenturen weltweit werden.

Gerves war zuvor zwei Jahre als Director New Business bei der Network-Agentur Havas tätig. Von 2013 bis 2016 war sie bei der Hamburger Pitch-Beratung Cherrypicker angestellt, zuletzt als Director Consulting. "Josephine ist durch ihre langjährige Erfahrung eine Bereicherung für unser Team und hilft uns mit ihrer Expertise, die Marke Dept in Deutschland weiter zu profilieren. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für uns gewinnen konnten", so Jan Gutkuhn, Managing Director Design & Technology bei Dept.

Auch Josephine Gerves freut sich auf die neue berufliche Heimat und ist von dem Erfolg der jungen Agenturgruppe überzeugt: "Die Digitalisierung ist noch immer eine große Herausforderung für viele Unternehmen, aber nur wenige Agenturen können Kunden hier ganzheitlich beraten. Die konsequente Vernetzung von Kreativität, Technologie und Data ist das Modell von morgen und wird bei Dept bereits heute gelebt."

Dept wurde 2016 von den Brüdern Paul und Bart Manuel in Amsterdam aus der Taufe gehoben. Heute beschäftigt die Agentur 1.100 Mitarbeiter in elf Ländern. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Birkenstock, Nivea, Otto, Philips und Samsung. Hierzulande ist die Agentur bereits seit dem vergangenen Jahr aktiv, seit Dept die eCommerce-Agentur superReal zu 100 Prozent übernahm. Zum Jahresbeginn verschmolz Dept superReal mit den deutschen Dept-Partnern Be Excellent, Trust Agents, visumate und XAVA Media zu einer Company