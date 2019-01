%%%Publicis-Event-Experte Michael Giese wird Geschäftsleiter bei CE+Co%%%

Die Hamburger Eventagentur CE+Co erweitert ihr Management: Michael Giese unterstützt als neuer Geschäftsleiter Agenturgründer Cedrik Ebener, der das Unternehmen als Geschäftsführer und Kreativchef führt. Die zur Vok Dams-Gruppe gehörende Agentur arbeitet für Kunden wie British American Tobacco, Facebook, Moët & Chandon, Volkswagen, das ZDF und auch den ADC.

Giese kommt von Publicis Pixelpark. Mehr als 10 Jahre lang lenkte er dort in verschiedenen Positionen den Bereich Eventmarketing und steuerte zahlreiche Projekte an der Schnittstelle von live und digital. Zuletzt war er als Head of Event & Promotion mit der Führung der Business Unit für Live-Kommunikation betraut und zeichnete auch das Business Development verantwortlich. Zu seinen Kunden zählten u.a. Sanofi-Aventis, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG.

Ebener wird sich künftig primär auf die kreative Leitung konzentrieren. Zur Geschäftsführung gehört zudem Christian Obladen, zugleich Chief Financial Officer von Vok Dams.

Mit der neu formierten Führungsspitze sei man für die wachsende Komplexität in der Live Kommunikation besser aufgestellt und könne zugleich aktuelles Projektgeschäft besser mit der stetigen Weiterentwicklung der Agentur verbinden, so Ebener. Zugleich wolle man die digitale Kompetenz verstärken. "Michael mit seiner langjährigen Erfahrung in der Live- und Digitalkommunikation verstärkt uns hier genau an der richtigen Stelle“, sagt Ebener, und kündigt weitere Neuzugänge an: "Kurz- und mittelfristig werden wir uns auf mehreren Positionen verstärken."