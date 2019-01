%%%CEO Bernd Reichart ernennt 5 Geschäftsführer und holt G+J-Manager Stephan Schäfer zu RTL%%%



Bernd Reichart baut die Mediengruppe RTL um (Foto: MG RTL / Boris Breuer)

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat ihre Führungsstruktur umfassend erneuert. Der neue CEO des Unternehmens, Bernd Reichart, ernennt fünf weitere Geschäftsführer. Stephan Schäfer, Chief Content Officer von Gruner + Jahr (ebenfalls Bertelsmann) wird am 1. Februar 2019 zusätzlich zu seiner Aufgabe bei dem Hamburger Verlag, bei RTL Geschäftsführer für Inhalte & Marken. Er verantwortet das Senderportfolio und die Inhalte für den On-Demand-Dienst TV Now sowie das Marketing, Produktionsmanagement und den Programmeinkauf der Mediengruppe RTL Deutschland. An Stephan Schäfer berichten künftig der RTL-Geschäftsführer Jörg Graf, Vox-Geschäftsführer Sascha Schwingel, der COO Programme Affairs & Multichannel Henning Tewes, TV Now-Content-Bereichsleiter Moritz Pohl und Chief Marketing Officer Julian Weiss.

Außerdem wird Julia Reuter im 2. Quartal 2019 als Geschäftsführerin für Strategie, Personal & Kultur die Bereiche Personal & Organisation sowie die Strategische Unternehmensentwicklung übernehmen. Sie wechselt vom Münchner Sender RTL II zur Mediengruppe RTL. Bei RTL II ist sie derzeit als Chief Financial Officer und Chief Operating Officer für die Bereiche strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen, Controlling, Personal und Organisation sowie IT verantwortlich.

Matthias Dang wird mit Wirkung zum 1. Februar 2019 zum Geschäftsführer für Vermarktung, Technologie & Daten ernannt und bleibt Geschäftsführer von IP Deutschland und AdAlliance. In seiner neuen, deutlich erweiterten Funktion verantwortet er künftig die Bereiche Werbezeitenvermarktung, Verbreitung sowie Forschung & Daten. So wird zukünftig auch Thomas Harscheidt, Geschäftsführer CBC, an Matthias Dang berichten.

Alexander Glatz wird zum gleichen Zeitpunkt Geschäftsführer für Recht & Finanzen. In dieser Rolle wird er neben dem kaufmännischen Bereich sowie Business & Legal künftig auch die Verantwortung für M&A-Projekte (Mergers & Acquisitions) der Mediengruppe RTL übernehmen und damit die Ausrichtung der Geschäfts- und Finanzstrategie des Unternehmens auf wachstumssteigernde Initiativen mit vorantreiben.

Gleichzeitig wird Jan Wachtel zum Geschäftsführer für digitale Medien & journalistische Inhalte ernannt und bleibt Geschäftsführer von RTL interactive. In dieser Funktion wird er sich auf den Ausbau der digitalen Medien, insbesondere des On-Demand-Dienstes TV Now konzentrieren. Michael Wulf, Geschäftsführer von infoNetwork, und Hans Demmel, Geschäftsführer von n-tv, berichten an Jan Wachtel.