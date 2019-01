%%%Tino Krause: Ex-Medicom-CEO lenkt künftig Facebook Deutschland%%%



Tino Krause startet bei Facebook offiziell am 1. Februar 2019 (Foto: Medicom)

Was in der Branche schon länger gemutmaßt wurde und zunehmend als offenes Geheimnis galt, hat Tino Krause, 40, jetzt in einem Artikel des Handelsblatts offizielle bestätigen lassen: Der langjährige Manager verschiedener Top-Mediaagenturen wechselt mit sofortiger Wirkung als Country Director DACH zu Facebook. Dort übernimmt er den seit dem Abgang von Marianne Bullwinkel vakanten Posten – Bullwinkel war vor knapp einem Jahr an die Spitze des Facebook-Konkurrenten Snapchat gewechselt. Seitdem hatte Facebooks Europachef Martin Ott in Personalunion auch die DACH-Region geleitet.

Interessant ist, dass der neue Facebook-Chef Krause – ebenso wie einstmals Bullwinkel – von Mediaagenturseite wechselt. Krause hatte sich vorigen Herbst nach anderthalb Jahren als CEO von Mediacom, der größten deutschen Media-Agentur, verabschiedet. Davor war er rund vier Jahre bei MEC Deutschland (heute: Wavemaker) beschäftigt, zuletzt als CEO. Auf Industrieseite kennt er sich auch aus: Berufsstationen dort waren Telefónica (als Head of Media, Direct & CRM Communication) sowie das Media-Management von Audi. Seine Karriere in der Kommunikationsbranche gestartet hatte er einst als Trainee bei Mediacom.