Bertelsmann erweitert das Group Management Committee

Der Bertelsmann-Konzern mit Sitz in Gütersloh hat mit sofortiger Wirkung drei neue Mitglieder in sein Group Management Committee (GMC) berufen: Rolf Hellermann, CEO Arvato Financial Solutions, Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments, und Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland, verstärken das Top-Management-Gremium, das den Bertelsmann-Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie in anderen konzernübergreifenden Themen berät und unterstützt. Dem GMC gehören nun insgesamt 18 Mitglieder sieben verschiedener Nationalitäten an.