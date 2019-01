Axel Springer stellt die Führung des digitalen Verlagsgeschäftes in Deutschland neu auf

%%%Axel Springer stellt die Führung des digitalen Verlagsgeschäftes in Deutschland neu auf%%%

Stephanie Caspar, 45, Vorstand News Media National & Technology bei Axel Springer, ordnet die Führung des digitalen Verlagsgeschäftes in Deutschland neu. Ab dem 1. Februar 2019 werden Stefan Betzold, 44, bislang Managing Director Bild und Welt Digital, sowie Samir Fadlallah, 41, bislang Chief Technology Officer (CTO), jeweils Geschäftsführer für den digitalen Verlagsbereich bei Axel Springer in Deutschland (Axel Springer News Media National Digital). Beide führen den Bereich künftig gemeinsam operativ.



Der digitale Verlagsbereich umfasst die digitalen Angebote der deutschen Medienmarken von Axel Springer. In der Geschäftsführung ist Stefan Betzold übergreifend für die Marktentwicklung dieser Marken und deren jeweiliger Geschäftsmodelle und Erlösquellen verantwortlich. Der Fokus von Samir Fadlallah liegt auf Technologie, Produktentwicklung und Personal. Samir Fadlallah bleibt außerdem Chief Information Officer (CIO) von Axel Springer.



Chief Financial Officer (CFO) für den gesamten Vorstandsbereich News Media National & Technology wird Christian Fuhrhop, 37. Er bleibt CFO des digitalen Verlagsbereichs und führt direkt dessen kaufmännische Bereiche sowie das Investment Management Team und übernimmt darüber hinaus die übergreifende kaufmännische Steuerung des Vorstandsbereichs.

zurück

( ) 31.01.2019

Druckansicht

Artikel empfehlen