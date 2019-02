%%%antoni Jellyhouse: Harald Renkel startet als Head of Design%%%

Die Berliner Customized Agency für den Süßwarenhersteller Katjes, antoni Jellyhouse, holt Harald Renkel an Bord. Der 45-Jährige übernimmt die neugeschaffene Führungsposition als Head of Design. Dabei berichtet er an Kreativchef Martin Pross.

Renkel war bereits in der Vergangenheit für antoni Jellyhouse und den Kunden Katjes tätig – allerdings als Freelancer. Vorherige Stationen des gebürtigen Darmstädters waren Heimat (2013 bis 2016) und TBWA, dessen Designstudio er als Head of Design von 2006 bis 2008 führte.