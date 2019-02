%%%Nico Wirtz wechselt von Tele 5 zu Telepool%%%

Der Münchener Privatsender verliert seinen Strategiechef: Nico Wirtz wird Chief Marketing Officer bei der Filmrechtefirma Telepool, München. Darüber hinaus ist er in gleicher Funktion auch für die Tochterunternehmen Global Screen, EuroVideo Medien und das VoD-Portal videobuster.de zuständig. Kerngeschäft von Teleppol ist die Akquisition, Vertrieb und Vermarktung von Programmen in den Bereichen Kino, Video, TV und Video on Demand.

Wirtz war seit September 2018 Leiter des Strategiebereichs von Tele 5. Davor verantwortete er über fünf Jahre die Unternehmens- und Markenkommunikation des Kanals. Telepool gehörte bis zum Sommer 2018 verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland und der Schweiz (u. a. BR und MDR), die das Distributionsunternehmen an den Schauspieler und Produzent Will Smith und den Regisseur Marc Forster verkauften.