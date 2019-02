%%%Alexander Beutel wird Partner bei Prophet%%%

Die Beratungsagentur Prophet verstärkt ihr Management in der deutschen Niederlassung in Berlin: Alexander Beutel steigt als Partner ein und unterstützt operativ die strategische Beratung und den weiteren Ausbau des Deutschlandgeschäfts.

Beutel war in den letzten zehn Jahren u.a. als Managing Partner bei Martin et Karczinski und bei Serviceplan in München tätig. Frühere Stationen waren die Vivaldi Partners Group und die BBDO Consulting-Tochter Batten & Company Nach einem kurzen Intermezzo in der Live-Marketing-Agentur Avantgarde im vergangenen Jahr wechselt er nun von der Isar an die Spree.

"Alexanders fachliche Expertise rund um Brand Activation und Experience sowie sein reicher Erfahrungsschatz, von strategischer Beratung hin zur Kreation, bilden genau unser Leistungsspektrum ab", sagt Tobias Bärschneider, der zusammen mit Tosson El Noshokaty das europäische Geschäft von Prophet weiter ausbaut.

1992 in San Francisco gegründet, betreibt Prophet in Europa neben der Berliner Dependance noch zwei weitere Büros in London und Zürich. Zu den Kunden gehören AEG, BASF, DB Schenker, eBay, Osram, T-Mobile und UBS.