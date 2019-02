%%%Ralf Spielberger tritt in die Geschäftsführung der Thieme Gruppe ein%%%

Ralf Spielberger, 51, ist ab sofort Mitglied in der Geschäftsführung der Thieme Gruppe, marktführender Anbieter von Informationen und Services rund um Medizin und Gesundheit. Der Diplom-Kaufmann wird dort neben Verleger Dr. h.c. Albrecht Hauff sowie den Geschäftsführern Dr. Udo Schiller (Products & Solutions) und Katrin Siems (Marketing & Sales) für Finanzen, IT, Human Resources, Produktionsmanagement sowie weitere betriebliche Funktionen verantwortlich sein. Damit ist das vierköpfige Geschäftsführungsgremium der Unternehmensgruppe komplett.

Ralf Spielberger hat in den letzten Jahren in der Geschäftsführung des ADAC dazu beigetragen, die Finanz- und Geschäftsstrukturen des Automobilclubs neu zu ordnen und zu strukturieren. Zuvor war der ausgewiesene Finanzfachmann beim international agierenden Technologie-Dienstleistungsunternehmen Pitney Bowes in verschiedenen Positionen tätig.