%%%Roman Hinz wird neuer Geschäftsführer bei belboon%%%

Führungswechsel beim Berliner Affiliate-Netzwerk belboon: Am 1. Februar folgte Roman Hinz als Geschäftsführer auf Björn Wendler, der Anfang 2019 als Geschäftsführer und Managing Partner zu Media Partisans wechselte. Wendler war Anfang 2016 bei belboon eingestiegen und hatte 2018 den Verkauf des 2002 gegründeten Unternehmens an die Digitalagentur-Gruppe detailM gemanagt. belboon gehört mit etwa 1.800 Partnerprogrammen und 65.000 Publishern aus rund 50 Nationen zu den führenden Playern im D-A-CH-Markt.

"Mit Roman Hinz bringen wir einen international erfahrenen Manager hinter unsere Wachstumsstrategie", sagt Timo Abid, CEO der detailM Gruppe. Hinz bringt über 20 Jahre internationale Management- und Vertriebserfahrung in den Bereichen Strategieberatung, IT und Digitales mit. Nach dem Studium der Psychologie und Kommunikationswissenschaft in München und General Management an der Harvard Business School verantwortete er internationale Teams in den Bereichen IT-Outsourcing, Digitale Transformation und Managed Services – u.a. bei der Boston Consulting Group, dem US-Telekommunikationsriesen AT&T und bei e.on. Zuletzt war Hinz für die auticon GmbH als Mitglied der Geschäftsführung tätig.