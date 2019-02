%%%Vanessa Kerkhoff wechselt von BBDO New York zu Havas Germany%%%

Havas-Chef Thomas Funk freut sich über zwei hochkarätige Neuzugänge im Management des Düsseldorfer Headquarters: Von BBDO New York kommt Vanessa Kerkhoff. Die Kommunikationsexpertin wechselt nach fast 15-jähriger Karriere im Omnicom-Netzwerk, den letzten zehn davon in den USA, nach Deutschland zurück. Bei BBDO war Kerkhoff zuletzt Vice President Global Group Director, in Düsseldorf wird sie nun als Managing Director die Leitung der Beratung verantworten.

Eine neue Aufgabe auf übergeordneter Ebene übernimmt Guido Körfer, bisher Geschäftsführer von Havas Düsseldorf. Der langjährige Havas-Manager, der 2002 bei der Vorgängeragentur Euro RSCG gestartet war, wird künftig als Integration Director die Zusammenarbeit mit den Schwestergesellschaften innerhalb der Vivendi Gruppe vorantreiben. Dazu gehören neben Havas Media insbesondere Universal Music, Gameloft und Canal+.

Zudem stärkt Funk die Strategie: Mit Jahresbeginn startete Sandra Onofri als Group Strategy Director. Onofri kennt als langjährige Strategiechefin bei Grey sowie bei MEC sowohl die Kreativagentur- als auch die Media-Perspektive; aus ihrer Tätigkeit als Strategic Lead bei L'Équipe L' Oréal bringt sie auch Erfahrung auf Kundenseite mit.

Sandra Onofri als Group Strategy Director und Guido Körfer als Integration Director treiben die Zusammenarbeit innerhalb des Havas-Netzwerks voran (Fotos: Havas)

Kerkhoff, Onofri und Körfer berichten an CEO Thomas Funk. "Integration und Kollaboration sind zwei Kernsäulen in unserer Ausrichtung", sagt Funk, der mit den Neubesetzungen insbesondere auch die Philosophie der Havas Villages weiter fördern will. "Sowohl Vanessa als internationale Beratungsexpertin, als auch Sandra, die sich als versierte Marken-Strategin und Allrounderin bewiesen hat, werden inspirierende Sparringspartner und Ideengeber für unsere Kunden und Partner werden."