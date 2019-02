%%%Funke gründet neue Stabsstelle Digitale Transformation%%%

Die Funke Mediengruppe gründet eine Stabsstelle Digitale Transformation. Die neue Unit wird gemeinsam von Dr. Ruth Betz und Carsten Erdmann geführt, sie berichten direkt an die Geschäftsführung des Essener Medienhauses. Zentrale Aufgaben sind die Steuerung und Koordination der digitalen Transformation in sämtlichen Redaktions- und Verlagsbereichen der Standorte sowie der konsequente Ausbau des digitalen Geschäfts.

Dr. Ruth Betz (42) kam im Oktober vergangenen Jahres als Leiterin Digitale Transformation zu Funke. Zuvor arbeitete sie für Google, Bertelsmann, Airbnb, die Unternehmensberatung mgm, die Bauer Publishing Group und die Immobilienagentur OWNR.

Carsten Erdmann (52) ist seit dem vergangenen Jahr Chefredakteur Digital der Funke Zentralredaktion in Berlin. Zuvor war er Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Vor dem Wechsel zu Funke sammelte er unter anderem als Mitglied der Chefredakteursrunde der damaligen Gemeinschaftsredaktion von Welt/Welt am Sonntag/Berliner Morgenpost zahlreiche Erfahrungen in der digitalen Neuausrichtung und Reorganisation von Redaktionen. Die von ihm 2013 gegründete Datenjournalismus-Unit wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet und ist heute Teil der Funke Zentralredaktion.

Die Stabsstelle Digitale Transformation wird von Anne Liedtke und Thy Le ergänzt. Anne Liedtke (37) ist als Projektleiterin für das Change Management in den Redaktionen zuständig, zuvor leitete sie die Entwicklung der Newsportale bei Funke Digital und war für die Content Marketing Agentur C3, den Berliner Verlag und Axel Springer tätig. Thy Le (30) war u.a. bei der Bauer Xcel Media Deutschland KG tätig, bevor sie bei Funke als Senior Data Strategy Manager das Team Digitale Transformation verstärkte.