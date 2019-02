%%%ZEIT-Gruppe: Áki Hardarson wird Chief Sales Officer%%%

Áki Hardarson, 43, wird zum 1. Mai 2019 Chief Sales Officer der Zeit Verlagsgruppe mit Sitz in Hamburg. Er verantwortet in dieser Position die gesamte Werbevermarktung und übernimmt darüber hinaus den Bereich Business Development.

Hardarson war über 10 Jahre bei The Boston Consulting Group. Er beriet zuletzt als Associate Director im Globalen Media Team internationale Media-Kunden. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Wachstumsstrategien, in der Digitalen Transformation, im Aufbau zukunftsorientierter Organisationsstrukturen in der Werbevermarktung sowie in der operativen Leitung von Sales-Organisationen.

Matthias Weidling, 53, bislang Verlagsleiter Vermarktung der Zeit Verlagsgruppe, wird Leiter Advertising Innovations im Bereich Business Development und bleibt Co-Geschäftsführer von academics.de. Mark Schiffhauer, 46, verantwortet als Verlagsleiter weiterhin den kreativen Kundenlösungsbereich Business Solutions und ist Co-Geschäftsführer für die Event- und Content Marketing-Sparten (Convent und Tempus Corporate). Gemeinsam werden Áki Hardarson und Mark Schiffhauer die B2B-Vermarktung der Zeit Verlagsgruppe weiter ausbauen. Beide berichten an Geschäftsführer Dr. Rainer Esser.