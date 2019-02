%%%Claudia Marbach übernimmt die Geschäftsführung von Marco Polo TV%%%

Claudia Marbach (34) ist neue Geschäftsführerin der Marco Polo TV GmbH, Köln. Marbach hat den Aufbau des Reisesenders in den vergangenen Jahren bereits in verschiedenen Positionen mitgestaltet. Sie rückt nun an die Spitze von Marco Polo TV und verantwortet damit das gesamte operative Geschäft. Der bisherige Geschäftsführer, Dr. Frank Mair, wird sich zukünftig noch stärker auf den Ausbau des Beteiligungsportfolios der Mairdumont Gruppe konzentrieren.

Die Marco Polo TV GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Verlagshauses Mairdumont und des Medienunternehmers Jörg Schütte. Seit Januar 2014 zeigt der Pay-TV Sender Formate über exotische Fernreiseziele, Highlights der attraktivsten Städte in aller Welt sowie Sehenswürdigkeiten und Tipps zum Erkunden, Ausgehen, Essen und Übernachten. Marco Polo TV ist deutschlandweit über Kabelnetze und IP-TV zu empfangen und verfügt zudem über ein VoD-Portfolio. Der Anteil an UHD-Produktionen wurde in den letzten zwei Jahren weiter ausgebaut.