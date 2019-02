%%%Führungswechsel bei Opel Deutschland: Ulrich Selzer übernimmt das Steuer%%%

Ulrich Selzer wird zum 1. April neuer Deutschland-Chef von Opel in Rüsselsheim. Der 54-jährige ist derzeit Sales Director Deutschland von Volkswagen. zuvor war er u.a. Global Sales Director von Seat in Spanien. Bevor er dorthin wechselte, war Selzer zehn Jahre für den Toyota-Konzern tätig, unter anderem als Deutschland-Chef von Toyota sowie Lexus und als Director Product Planning & Market Intelligence für Toyota Europe in Brüssel. Von 1997 bis 2004 wirkte erin verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen bei BMW. Seine Karriere in der Automobilindustrie startete er 1993 bei Opel als Produktmanager für die Modelle Corsa und Tigra.

Bei Opel folgt Selzer auf Jürgen Keller (53), der das Unternehmen nach über 26 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Deutschland ist für Opel der größte Markt. Im vergangenen Jahr verkaufte die Marke hierzulande nach eigenen Angaben mehr als 240.000 Fahrzeuge.