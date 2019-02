%%%Jens Frank übernimmt die kreative Führung bei Kompaktmedien%%%

Die Kommunikationsagentur Kompaktmedien hat sich zu Jahresbeginn kreative Verstärkung geholt: Neuer Creative Director ist der mehrfach ausgezeichnete Designer Jens Frank, zu dessen Stationen u.a. Zum Goldenen Hirschen in Berlin, Ogilvy Frankfurt und die Wiener Agentur DDFG Dirnberger de Felice Grüber gehören. 2015 ging Frank als Creative Director bei Zalando in Berlin an Bord, nun wechselt er zurück auf Agenturseite. Der 1973 in Westfalen geborene Kreative hat während seiner Laufbahn u.a. für DHL, Sportscheck, Zalando, Sony Playstation und die Deutsche Bahn gearbeitet, aber auch für Parteien und NGOs wie den WWF und Doctors Against Animal Testing. Auch bei Kompaktmedien wird er sich nun wieder stärker mit gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigen: Zu den Kunden der 2001 gegründeten inhabergeführten Agentur zählen das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bayrische Landesamt für Umwelt, der Verband der Ersatzkassen e.V., Bündnis 90/die Grünen und das Deutsche Studentenwerk

Gerade konnten Geschäftsführer Norbert Schmedt und Franziska Teubert, Geschäftsleitung Agenturentwicklung & Neugeschäft, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Neuzugang auf der Kundenliste verbuchen (siehe nb-Meldung).

In der Politik wie in Unternehmen gehe es um komplexe Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten sind, heißt es aus der Agentur. Jens Frank reizt es, in der politischen Kommunikation neue Akzente zu setzen: "Unsere Aufgabe ist es, teilweise komplexe Themen und Inhalte so zu kommunizieren, dass sie bei der Zielgruppe richtig ankommen. Das Gute dabei ist: Wir haben relevanten Content und Botschaften, die die Leute interessieren, weil sie substanziell sind."