%%%Wechsel in der Geschäftsführung von L’Oréal Deutschland%%%

Wioletta Rosolowska wird Mitte des Jahres neues Geschäftsführerin von L’Oréal Deutschland in Düsseldorf. Sie folgt auf Fabrice Megarbane, der den Job seit 2016 inne hatte und eine neue Position innerhalb der L’Oréal-Gruppe übernehmen wird. Rosolowska ist seit Januar 2014 bei dem Kosmetikhersteller tätig und leitete den Standort in

Polen. Zuvor war sie bei Tchibo tätig, u.a. als Vorstandsmitglied für den Aufbau des Osteuropa-Geschäfts.

Zudem gibt es ein weitere Veränderung zu vermelden: Aufgrund der strategischen Bedeutung und Größe Deutschlands sowie und der laufenden Integration des 2018 übernommenen Naturkosmetikherstellers Logocos wird ab Mai die neue Funktion eines Geschäftsführers Consumer Products geschaffen. Anna Weste wird diesen Posten übernehmen. Sie war bisher General Manager des Geschäftsbereichs Consumer Products für L'Oréal Japan. Vor ihrer Tätigkeit dort war sie für die Marke L’Oréal Paris in Deutschland verantwortlich, davor sammelte sie Erfahrungen in der Konzernzentrale von L‘Oréal als internationale Marketingleiterin für die Marke Maybelline New York.