Jürgen Keller übernimmt bei Hyundai Deutschland das Steuer

Jürgen Keller, zuletzt seit Januar 2014 Deutschland-Chef bei Opel in Rüsselsheim, übernimmt zum 1. Juli 2019 die Position des Geschäftsführers bei Hyundai Motor Deutschland in Offenbach. Sein Vorgänger Markus Schrick hatte das Unternehmen im Sommer 2018 verlassen.

Keller war bei Opel seit 1993 in unterschiedlichen Positionen tätig und leitete dort beispielsweise die Opel Special Vehicles GmbH. Zwischen 2010 und 2012 war der heute 53-Jährige als Vertriebschef für Opel in Deutschland tätig, kümmerte sich danach bis 2014 als Director International Operations um das Auslandsgeschäft des Autobauers und war zudem 2008/2009 Geschäftsführer von Chevrolet in Deutschland.