%%%AS&S beruft Karin Jankowski zur Kaufmännischen Leiterin%%%

Karin Jankowski hat mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die kaufmännische Leitung bei der ARD-Werbung Sales & Services GmbH in Frankfurt/Main übernommen. Die Juristin gehört dem Unternehmen bereits seit 2012 an und war zuvor die Leiterin Personal & Verwaltung. In ihrer neuen Position als Kaufmännische Leiterin übernimmt sie die Gesamtleitung der Bereiche Personal, Verwaltung und Controlling.