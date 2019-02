%%%SLM-Geschäftsführer Martin Deitenbeck mit sofortiger Wirkung abberufen%%%

Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) in Leipzig hat am 7. Februar 2019 in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, den langjährigen Geschäftsführer der SLM, Martin Deitenbeck, mit sofortiger Wirkung abzuberufen. Die Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Weitere Entscheidungen in dieser Angelegenheit werde der Medienrat erst am 15.2.2019 treffen können, heißt es auf der SLM-Homepage. Deitenbeck stand seit dem Jahr 2000 an der Spitze der SLM. Davor fungiert er als Pressesprecher der Landesanstalt. Früher war er wissenschaftlicher Referent der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag.