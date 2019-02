%%%Bild-Redakteur Michael Manske geht zur Volksdwagen AG%%%

Michael Manske gibt seinen Job als Verantwortlicher Redakteur bei der Boulevard-Zeitung 'Bild' auf und will künftig für die Volkswagen AG in Wolfsburg im Bereich Krisen-PR aktiv werden. Das bestätigte er gegenüber Kai-Hinrich Renner, dem Medien-Kolumnisten der Funke Mediengruppe. Manske hatte sich vor allem mit der Berichterstattung über Diesel-Abgas-Affäre bei VW einen Namen gemacht und griff sowohl den damaligen Chef-Lobbyisten Dr. Thomas Steg als auch viele verantwortliche Manager hart an. Sein Schreibtisch-Wechsel sorgt nun für Schlagzeilen.

Der gebürtige Wolfsburger Manske studierte Sport-Journalismus und -Management an der DMA die Medienakademie in Hamburg. Parallel zum Studium war er von 2007 bis 2013 als freier Journalist unterwegs, dann folgte ein Volontariat bei der 'Hamburger Morgenpost'. Mitte 2014 ging Manske als HSV-Reporter zu 'Bild' - ein Jahr darauf wurde er Reporter im Investigativ-Ressort. Anfang 2018 stieg er zum Verantwortlichen Redakteur für Bild Nachrichten auf.